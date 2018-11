Nice : la Banque Postale organise le 1er "KissKiss Dating" des AM

Le financement participatif pour favoriser le déploiement et le financement des projets locaux : c'est le thème de la première rencontre "KissKiss Dating" dans les Alpes-Maritimes jeudi 15 novembre à 18h45 au CEEI de Nice (Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation Immeuble Premium, 61 avenue Simone Veil, Salle OpenLoft). Elle est organisée par la Banque Postale et KissKissBankBank et invite les porteurs de projets et clients à découvrir le financement participatif avec les experts de la plateforme KissKissBankBank.

Que cela soit en complément d’une offre de financement traditionnel ou en solution alternative, l’ambition consiste, à travers le financement participatif, à répondre à de nouvelles aspirations sociétales et aux besoins des porteurs. La Poste souhaite aussi développer la notoriété de KissKissBankBank et du financement participatif et l’inscrire pleinement dans la gamme d’offres innovantes de financement de La Banque Postale. Pour cela, 200 rencontres "KissKiss Dating" sont programmées d’ici fin 2019, à travers toute la France sur le thème "Et si on parlait financement participatif ?", en présence d’experts de KissKissBankBank et de porteurs de projets. Adrien Aumont, l’un des co-fondateurs de KKBB, sera ainsi présent au CEEI de Nice le 15 novembre.