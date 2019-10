Nice : la bluetech Bioceanor, lauréate départementale du Fundtruck tour

Et un prix de plus pour la start-up grassoise Bioceanor. Après avoir été couronnée récemment par le premier grand prix Tech4Islands du Digital Festival Tahiti, la bluetech avec sa station météo sous-marine Aquareal a été retenue comme championne départementale du concours lancé à l'occasion du Fundtruck tour. Le camion du financement, qui sillonne la France, s'était arrêté à Nice le 26 septembre dernier et le jury a été convaincu par le pitch de Charlotte Dupont, co-fondatrice de Bioceanor qui cherche un financement compris entre 1 et 1,3 M€ pour accélérer le développement de la société.

Lauréate du prix i-Lab 2019, Bioceanor est donc retenue pour participer au championnat régional à Marseille des meilleures start-up en quête de financements, puis éventuellement dans la foulée au championnat national à Paris fin novembre.