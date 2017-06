Nice : la cinquième fournée de l'accélérateur Allianz est annoncée

Etiquetée Summer Batch #3, la cinquième saison de l'accélérateur Allianz France à Nice rassemble six start-up de l’AssurTech, de l’intelligence artificielle, du marketing digital et des objets connectés : Allo-Media, Keepen, Minalea, Reachfive, Riskattitude (Sophia) et Sensego.

Une cinquième saison qui commence pour l'accélérateur Allianz France, installé dans le grand stade de Nice. Etiquetée Summer Batch #3, elle rassemblera pendant cinq mois six nouvelles start-up venant principalement de Paris (Allo-Media, Keepen, Reachfive et Sensego), mais également de Sophia Antipolis (Riskattitude) et d'Annecy (Minalea). Travaillant dans les domaines de l’AssurTech, de l’intelligence artificielle, du marketing digital et des objets connectés cette nouvelle fournée de jeunes pousses a débuté son programme d'accélération en juin.

Lors des quatre précédentes saisons, Allianz France a ainsi "accéléré" déjà une vingtaine de start-up. A son actif quelques belles levées de fonds comme celle de la start-up Ledger (Paris et San Francisco) qui a levé 7 millions d’euros sur son créneau de la blockchain et de la sécurisation du bitcoin au sortir de la 4ème session. Quant au bilan des quatre premières sessions, il affiche un montant total de levées de fonds de 25 millions d'euros.

Les six nouvelles start-up accélérées

- Allo-Media (Paris) : la start-up développe une technologie liée à intelligence artificielle qui permet d'analyser les conversations téléphoniques entre un client et une marque. L'objectif est d'enrichir le CRM de l’entreprise en capitalisant sur les conversations téléphoniques entre le client et la marque et en lançant ainsi un pont entre le parcours online et offline de l'utilisateur. Allo Media vient de finaliser une deuxième levée de fonds d'1,5 million d'euros et compte déjà quelques solides clients comme PSA Retail, Voyage Privé ou encore SeLoger.

- Keepen (Paris) : la société propose un système d’alarme entièrement autonome protégeant de manière permanente et fiable le foyer. Intéressant évidemment pour un particulier, mais aussi pour tout assureur.

- Minalea (Annecy) développe une solution de conseil commercial qui scanne l’ensemble des offres du marché et met en valeur leurs différences en identifiant les points forts d’une offre présentée au client, par rapport à son offre actuelle et selon ses besoins spécifiques. C'est un assistant spécialisé qui ne devrait pas manquer d'intéresser les réseaux de distribution d’assurances.

- Reachfive (Paris), spécialiste de la gestion des identités numériques, édite une plateforme de social CRM et de gestion des identités qui propose une connexion simplifiée via les réseaux sociaux quel que soit le terminal ou le mode de connexion. La solution permet de segmenter les clients en fonction de leurs goûts, de leurs intérêts et de leurs profils démographiques. La société a levé 2 M€ en mars dernier.

- Riskattitude (Sophia): régional de l'étape, cette start-up s'est spécialisée dans la gestion et la maitrise des risques (naturels, industriels, cybersécurité, conformité réglementaire, protection des salariés, intelligence économique, gestion de crise…). Fondée par David Museur, elle apporte une vision globale du risque et de la gestion de crise en entreprise. Son intervention couvre l'audit, la formation, la gestion des risques et crises, l'édition de logiciel en maitrise des risques.

- Sensego (Paris) intervient dans le domaine de la relation client. Elle a créé un module logiciel qui s’intègre dans une application mobile pour détecter, percevoir et interagir en temps réel avec les signaux émis par les clients. Sa plateforme de relation client intelligente et mobile permet de mieux comprendre et d'apprendre des clients afin d'adapter une offre qui leur convienne au mieux.