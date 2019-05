Nice : la Légion d'Honneur remise à Pascal Barbry, directeur de l'IPMC

Un chercheur à l'honneur. Directeur de l’Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire d'UCA (Université Côte d’Azur) à Sophia Antipolis, directeur de recherche CNRS, Pascal Barbry recevra les insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur, mardi 28 mai à 17 heures à Nice, Villa Masséna. Nommé Chevalier de la Légion d'Honneur dans la promotion du Nouvel An 2019 au titre du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, il recevra sa distinction des mains d'Antoine Petit, Pdg du CNRS en présence de Philippe Pradal, premier adjoint au maire de Nice.

Ses premiers travaux ont porté sur l’identification de la structure des canaux ioniques impliqués dans le transport de sodium et de chlore dans des tissus comme le poumon ou les intestins, rappelle l'université sur son site Web. Ils avaient permis des avancées dans une approche pharmacologique du traitement de la mucoviscidose. Pascal Barbry dirige depuis 2004 l'IPMC fondé par le Pr Michel Lazdunski. Cette unité mixte entre le CNRS et l’Université Nice Sophia Antipolis, comprend 18 équipes de recherche en pharmacologie, neurosciences, biologie cellulaire et moléculaire, génomique et physiologie.

Les problématiques qu'elle traite vont des molécules à leurs implications dans les grandes fonctions de l’organisme. Des travaux qui participent à la mise en place ou à l’évaluation de nouveaux traitements contre des maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson), le cancer, l'épilepsie…