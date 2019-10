Nice : "La levée de fonds, course de fond ou d’orientation ?"

"La levée de fonds, une course de fond ou d’orientation ?" Cette question est au menu de la prochaine mini-konf de l’incubateur Paca-Est, mercredi 30 octobre de 12 à 14 heures au CEEI NCA (Salle OpenLoft au RDC), à Nice, 61-63 avenue Simone Veil. Cette étape, complexe à appréhender, est souvent indispensable au développement des sociétés innovantes. Les fondateurs doivent pourtant se repérer dans un écosystème flou et éviter les écueils dont le plus important : la perte de temps en phase de trésorerie tendue. Se posent alors des questions essentielles :

Qu’implique de lever des fonds ?

Quand lever et combien lever ?

Comment se préparer à la levée ? En d’autres termes : quels sont les prérequis à une levée ?

En effet, en partant du choix des montants, du moment et des acteurs à identifier, il sera question de mettre en évidence les étapes importantes à ne pas négliger et les bonnes pratiques à retenir pour réussir sa levée de fonds. Il y a un avant et un après, alors autant aborder ce rite de passage de la meilleure des manières, sans complexe ni préjugé.

Nicolas Ivaldi et Julien Tamagno, avocats au sein du cabinet EY Ventury, se chargeront d’aborder ces questions et bien d’autres dans le cadre d’une présentation interactive, illustrée d’exemples pratiques et de nombreux retours d’expérience. Pour fixer les idées, EY Ventury participe activement à la structuration et à la négociation de plus de 70 levées de fonds en moyenne par an.