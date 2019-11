Nice : la Métropole lance un nouvel accélérateur avec Bpifrance

Le nouvel accélérateur territorial Bpifrance-Nice Côte d’Azur vise à accompagner de 20 à 30 PME de croissance des Alpes-Maritimes et de l'Est varois. Elles bénéficieront d'un dispositif d'accompagnement "premium" sur 12 mois combinant des missions de conseils individuelles ou collectives, des séminaires collectifs et l'appui de Bpifrance. Démarrage le 22 janvier 2020.

Un nouvel accélérateur en vue sur la Côte : l’accélérateur territorial Bpifrance-Nice Côte d’Azur qui propose au CEEI de Nice un programme d’accompagnement de 12 mois pour entreprises agiles et dynamiques. Il s’agit d’un programme spécifique et sélectif qui vise 20 à 30 entreprises de croissance. Il débutera le 22 janvier 2020 et cible les PME installées sur le département des Alpes-Maritimes (Est-VAR permis). Côté taille, la PME doit avoir un chiffre d’affaires compris entre 2 et 5 M€ (dérogeable à la baisse), compter a minima 10 salariés, être en bonne santé financière, afficher une croissance et avoir au moins 3 ans d’existence. (Photo DR : le bâtiment Nice Premium à Nice Méridia où se trouve le CEEI).

Il est proposé aux candidats retenus un dispositif d’accompagnement "premium" sur 12 mois. Les objectifs affichés sont ambitieux : guider le dirigeant et ses équipes sur leurs enjeux stratégiques, booster leur développement. Les 12 mois d’actions collectives et individuelles visent à aider le dirigeant à prendre du recul, définir une trajectoire de croissance et engager sa mise en œuvre. Pour lancer cette stratégie sont prévues plusieurs missions de conseils individuelles et sur-mesure (12,5 jours de conseil) réalisées par des consultants externes choisis, formés, encadrés par Bpifrance.

S'y ajoute l’organisation de séminaires collectifs avec l’appui de Skema Business School (5 journées prédéfinies). Ce sont des occasions d'échanges entre les membres de cet accélérateur sur des problématiques transverses et des réflexions sur les pistes de solutions. Bpifrance, de son côté, vient apporter une expertise reconnue dans la mise en relation (tisser des liens utiles avec tout le réseau d’entrepreneurs déjà suivis par Bpifrance, la Région et les partenaires filières).

Le coût du programme? Grâce à une prise en charge à 50 % par Bpifrance et son partenaire, le coût de ce programme premium est bonifié. Le reste à charge pour l’entreprise est de 14.000 euros HT (dont 5.500€ HT lors de l’adhésion au programme puis 8.500€ HT au terme des missions de conseil réalisées). Deux réunions d’informations sont prochainement organisées au CEEI :