Nice : la "Nuit de l'Orientation" fait un focus sur le numérique

Une soirée décontractée et festive pour permettre aux collégiens, lycéens, étudiants de s’orienter sans stress, s’informer et rencontrer des professionnels : c'est ce que propose la Nuit de l’Orientation qu'organise la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur le vendredi 10 mars de 17 à 22 heures dans ses locaux à Nice 20 boulevard Carabacel. Une édition 2017 qui mettra à l'honneur les métiers du numérique, du digital et du virtuel. L’accès est libre et gratuit.

Plus de 200 métiers seront cependant représentés, dans tous les secteurs phares de l’économie azuréenne : tourisme, industrie, commerce, BTP, communication et audiovisuel, mais aussi santé, droit, développement durable, aéronautique, web….

Quatre espaces sont aménagés :

L’Espace MultiMedia avec un accès à des tests d’intérêts/métier sur le logiciel INFORIZON (www. Parcoureo.fr avec le code 7488H2ZZ)

L’Espace conseils Individualisés avec 40 conseillers d’orientation

L’Espace Speed Dating : plus de 100 professionnels pour partager leur passion, leur métier au cours d’entretien en face à face

L’Espace Info/docs : avec des stands d’information et de documentation, des fiches métiers et les formations correspondantes.

Des conférences en lien avec le focus "Numérique, digital, virtuel" sont également programmées sur les thèmes :

Les métiers de la transition énergétique (Azzura Light)

20 ans, chef d'entreprise et alors ?

Réseaux sociaux : quelles perspectives professionnelles ? (Webelse)

Des animations sont proposées toujours en liaison avec ce focus :