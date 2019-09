Nice : la première pierre du Campus Sud des Métiers est posée

C'est parti pour le plus grand chantier de France dans le domaine de l'Apprentissage : les élus et les professionnels azuréens ont assisté à la traditionnelle pose de la première pierre de ce campus, projet lancé par la CCI Nice Côte d'Azur avec ses partenaires. Il accueillera 2.500 apprentis avec une ouverture en grand prévue à la rentrée 2021.

C'est un investissement lourd (84 M€) en faveur de l'enseignement que vient d'engager concrètement la CCI Nice Côte d'Azur et ses partenaires avec le Campus Régional Apprentissage. Baptisé Campus Sud des Métiers, Sa première pierre a été posée hier à Nice ouest, au coeur de Nice Eco-Vallée. Un investissement majeur, à l'image de ce qui avait été fait pour le Ceram Sophia Antipolis qui, lancé en 1963, est devenu aujourd'hui à travers SKEMA Business School l'une des meilleures écoles de commerce française.

Autant dire que pour la pose de cette première pierre, l'ensemble des élus régionaux était présent sur le grand terrain de l'Eco-vallée au début de l'avenue Simone Weil, entre commissariat Saint-Augustin et futur IMREDD et du CEEI. L'occasion, à travers les discours officiels, de rappeler les enjeux de l'apprentissage : assurer une montée en gamme de la formation des jeunes, améliorer leur insertion dans le milieu professionnel et mieux coller aux besoins en compétence des entreprises du territoire. Dans ces domaines, l'exemple de l'Allemagne ou de la Suisse, a montré l'efficacité de l'apprentissage pour atteindre ces objectifs. C'est aussi une volonté affirmée pour la Région Sud qui veut passer dans les années qui viennent de 30.000 apprentis par an à 50.000.

Le futur Campus devrait l'y aider. Il doublera les capacités de formation par apprentissage sur les Alpes-Maritimes en accueillant 2.500 apprentis annuellement (un chiffre qui avait été revu à la hausse, le projet initial ne parlant que de 2.000). Plus grand chantier de France dans ce domaine, c'est une véritable petite ville étudiante qu'il proposera avec équipements sportifs, espace de restauration, logements sociaux, étudiants, école de formation dans les métiers de l'automobile autour de l'écomobilité, école d'ingénieurs avec le CESI, première école en alternance de France, formations de la santé avec aussi, une partie dédiée aux entreprises.

S'il a pris du retard (l'ouverture avait été au début prévue pour la rentrée 2018), le projet est désormais bien sur les rails avec une pré ouverture fin 2020 pour quelques formations et la grande ouverture pour la rentrée 2021. L'Eco-Vallée se sera alors déjà bien développée avec l'IMREDD, l'institut de physique, les logements et immeubles d'entreprises, tandis que le tram assurera une liaison en plein avec le centre-ville. De quoi assurer au Campus Sud des Métiers un démarrage sur les chapeaux de roues.