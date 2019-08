Nice : la première pierre (enfin) pour le Campus Régional Apprentissage

Projet lancé en 2015 au cœur de la technopole urbaine Nice Méridia et de l’Eco-Vallée, le Campus Régional Apprentissage (24.200 m² pour l'accueil de 2.500 alternants du CAP à l’école d’Ingénieur) entre dans une phase concrète : la première pierre sera posée lundi 9 septembre pour une rentrée générale en septembre 2021.

C'est parti cette fois pour le Campus Régional Apprentissage dont la création est programmé depuis 2015 au cœur de la technopole urbaine Nice Méridia et de l’Eco-Vallée. La première pierre de ce campus, grand projet de la CCI Nice Côte d'Azur, sera posée lundi 9 septembre à 11h30 en présence des autorités et élus départementaux. Sur une surface totale de 24 200 m², il accueillera 2.500 alternants du CAP à l’école d’Ingénieur (premiers accueils fin 2020 et rentrée générale en septembre 2021). Il est également prévu de l'hébergement (une centaine de studios, 47 logements familiaux) tandis que plusieurs espaces seront dédiés aux entreprises.

Des formations axées autour de 8 grandes filières

Ce Campus a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises en proposant des formations connectées aux emplois du territoire et adaptées aux métiers d’avenir. Ces formations seront axées autour de 8 grandes filières : l’écomobilité, la banque, le commerce, vente et relation client, le numérique, les métiers du maritime, l’ingénierie et la performance énergétique, la pharmacie-santé et les services à la personne, les métiers de la restauration.

Labellisé et financé au niveau national par le Programme Investissement d’Avenir, le Projet Campus Régional Apprentissage est mené avec une co-maîtrise d’ouvrage CCI Nice Côte d’Azur – Habitat 06, et avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du département des Alpes Maritimes, de la Ville de Nice et de l’Etat. Il s'agit d'un investissement majeur (84 M€) pour lequel l'Etat apporte 13,5 millions d'euros via le programme investissement d'avenir, la région PACA 24 M€, la CCI Nice Côte d'Azur près de 20 M€. Si le concours a été lancé fin 2015, le projet a pris du retard en raison notamment d'un problème de pollution des sols qui a dû être traité.

La nouvelle offre d'enseignement de l'Eco-Vallée

Signé par les architectes Jean-Philippe Cabane et Corinne Vezzoni, ce campus est l'un des grands piliers d'une nouvelle offre d'enseignement dans l'éco vallée et la ZAC Nice Méridia. Il s'installe en effet à côté d'autres projets déjà engagés par Université Côte d'Azur comme l'Imredd (Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du développement durable) qui doit être livré en fin d'année et l'Institut de Physique de Nice.

