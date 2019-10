Nice : la première promotion du programme STARTER sur les rails

Spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, l'incubateur AZ’UP, piloté par la French Tech Côte d Azur, Inter-made et Veolia, accueille sa première promotion pour trois mois de formation et d'accompagnement. Cinq projets dans le fil de la Tech For Good. Découvrez les.

Voici la première promo Starter, une nouvelle vague de projets accompagnés et dynamisés. L’incubateur AZ’UP piloté par la French Tech Côte d ‘Azur, Inter-made et Veolia vient de la lancer au CEEI Nice Côte d’Azur. Az’up a choisi de se spécialiser dans l'accompagnement des créateurs d'entreprise du secteur de l'économie sociale et solidaire, avec un fort axe Tech For Good. "De plus en plus d’entrepreneurs français utilisent les nouvelles technologies pour répondre à des problèmes sociaux et environnementaux. L’objectif est de participer à l’émergence d’un écosystème qui se structure, et de rassembler des entrepreneurs sociaux et talents tech, pour développer des solutions à impact positif", explique Jessica Pellegrini, DG de la French Tech Côte d’Azur. (Photo DR : la première promotion en compagnie de Jessica -à gauche)

Le programme STARTER va de l'élaboration du projet à son éclosion puis sa consolidation. Il propose dans ce butpropose trois mois de formation et d'accompagnement afin de réaliser une étude de faisabilité, construire un budget prévisionnel, définir une stratégie commerciale, trouver un statut juridique adapté… Il permet aussi de répondre à des points cruciaux pour n'importe quel entrepreneur : calculer son prix de revient, trouver des débouchés pour ses produits ou services, etc. Une deuxième session Starter sera lancée au printemps 2020. Neuf projets seront accompagnés avec Az’UP : cinq avec le programme Starter, trois avec le programme Couveuse et un avec le programme Accélération.

Les cinq premiers projets à "impact positif" de Starter

Les porteurs de projets innovants bénéficieront de coaching, de formations pour concrétiser leur création de startup dans les Alpes-maritimes : challenger son projet (critiques constructives, rebonds) , affiner son business model, fixer des indicateurs d'impact, afficher les bons metrics pour communiquer sur sa structure… L’accompagnement passe également par de la mise en relation avec les experts du groupe Veolia, du réseau de la French Tech Côte d’Azur.