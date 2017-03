Nice : la "Ronde des facs" remplacée par des jeux universitaires

La "Ronde des facs" qui se déroulait traditionnellement sur la promenade des anglais est remplacée cette année par une journée de jeux universitaires qui aura lieu demain jeudi 23 mars à partir de 11h30 sur la pelouse du campus Valrose. Le but est de réunir le temps d’une demi-journée étudiants et personnels de l’Université Nice Sophia Antipolis pour un challenge sportif intercampus. Plus de 10 activités seront proposées : pour les sportifs, parcours du combattant, foot, tir à la corde, carabine laser, course d’orientation et pour les moins sportifs, pétanque ou chasse au trésor. Un cross de 2,5 km sera également organisé dans le parc.

Réservé aux étudiants et personnels de l’Université Nice Sophia Antipolis (sur inscription). Plus d'infos et inscriptions