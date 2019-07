Nice : la start-up HelperChoise rachetée par Yoopies

Leader européen des services à domicile, Yoopies a racheté HelperChoise, plateforme de mise en relation entre familles et "helpers" (employés de maison), start-up fondée par Laurence Fauchon et Florian Garivier. Deux anciens expats à Hong Kong qui, depuis leur retour à Nice, se sont relancés dans une autre aventure entrepreneuriale : celle de la fintech Quantilia.

Leader européen des services à domicile, Yoopies a racheté en fin de semaine dernière la start-up azuréenne HelperChoise, la plateforme créée en 2012 par deux expatriés à Hong Kong revenus depuis s'installer à Nice, Laurence Fauchon et Florian Garivier. HelperChoise qui avait remporté en 2017 à Nice le trophée Get In The Ring dans la catégorie "poids moyens", est une plateforme de mise en relation entre familles et employés de maison. (Photo DR : Florian Garivier -au centre- et Laurence Fauchon avec Guillaume Subias, leur associé dans l'aventure Quantilia).

Une plateforme qui assure aussi une mission sociale : combattre des formes d'esclavage modernes à travers lesquelles les employés, venant tout particulièrement d'Indonésie et des Philippines, se trouvaient pieds et poings liés à leur employeurs par les dettes qu'ils contactaient auprès d'agences peu scrupuleuses pour trouver leur emploi et venir à Hong Kong. HelperChoise se charge ainsi de proposer une mise en relation totalement gratuite pour les "helpers" (employés de maison).

La victoire à Get In The Ring avait d'ailleurs mené les fondateurs à Singapour où la plateforme est également présente aujourd'hui, puisque le prix tenait dans une participation à la finale mondiale du concours qui avait lieu justement cette année là à Singapour. Yoopies a assuré garder le même souci d'éthique. Le prix de la transaction n'a pas été communiqué.

Quant à Florian Garivier et Laurence Fauchon, ils restent conseillers de Yoopies. Mais, à l'occasion de leur retour à Nice, ils étaient déjà repartis dans une autre aventure : celle de la Fintech Quantilia fondée avec Guillaume Subias. Une fintech qui est spécialisée sur le marché de la finance quantitative à destination de clients institutionnels et qui, en septembre 2017, s'était signalée par une belle levée de fonds de 1,6 M€.