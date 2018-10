Nice : l'accélérateur Allianz ouvre un axe de co-accélération avec Toyota

L'accélérateur Allianz lance un appel à candidature pour sa 8ème promotion et recherche cinq start-up travaillant autour de l'impact environnemental et social. Parallèlement, il annonce un nouvel axe de co-accélération sur les nouvelles mobilités en partenariat avec Toyota Tsusho Europe.

Et de 8 ! Allianz France lance un appel à candidature autour de l’impact environnemental et social (cinq startups seront retenues) pour la 8ème promotion de son accélérateur niçois. A cette occasion, est également annoncé un nouvel axe de co-accélération sur les nouvelles mobilités en partenariat avec Toyota Tsusho Europe (un autre axe de co-accélération a déjà été lancé autour du e-travel avec Oui.sncf). Au travers de cette promotion, Allianz France a ainsi souhaité accélérer des projets porteurs de sens et d’innovation dans l’intérêt général que ce soit en matière d’inclusion, de lutte contre les fractures sociales ou numériques, de promotion de l’égalité des chances et de la diversité ou en faveur de la protection du climat.

"Cette nouvelle promotion fait écho aux enjeux stratégiques d’Allianz France dans les domaines de l’impact environnemental et social et des nouvelles mobilités", souligne Sylvain Théveniaud, directeur de l'accélérateur. L’appel à candidature du Winter Batch #4 (la 8ème session et la quatrième session d'hiver) est ouvert depuis quelques jours et court jusqu’au 30 octobre 2018. Le choix des cinq start-ups interviendra avant fin novembre et les projets retenus débuteront leur accélération en décembre pour cinq mois.

Quant au nouveau partenariat, il est noué avec Toyota Tsusho Europe qui entend développer les nouvelles mobilités en France et en Europe grâce à une division dédiée. "Cette offre d'accélération conjointe avec Allianz France est 100% alignée avec notre stratégie d'innovation autour de la nouvelle mobilité en Europe," explique Takashi Hirobe, Président de Toyota Tsusho Europe. "Nous cherchons à renforcer nos liens avec l'écosystème de la mobilité afin de développer de nouvelles expériences de mobilité en Europe"