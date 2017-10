Nice : l'aéroport reçoit le prix "Service Client de l’Année 2018"

L’Aéroport Nice Côte d’Azur a reçu le prix "Service Client de l’Année 2018", prix qui lui a été remis jeudi dernier à Paris au cirque Gruss à Paris. Cette distinction intervient au terme d’une série de tests permettant d’évaluer la qualité de la relation clients par le biais de 225 tests clients mystères réalisés par des consommateurs en situation réelle et reflétant les demandes quotidiennes faites auprès des aéroports. Plus de 140 appels téléphoniques, des dizaines de contacts par email ou sur les réseaux sociaux, ou encore des recherches d’informations sur le site internet www.nice.aeroport.fr ont ainsi permis à un organisme indépendant d’évaluer l’accessibilité des outils de communication, la réactivité de ses conseillers d’information ainsi que la qualité et la pertinence de leur réponse.

"La reconnaissance obtenue en tant que meilleur service client de l’année nous encourage à en faire toujours plus : plus fluide, plus facile, plus agile", a commenté l'aéroport dans un communiqué.