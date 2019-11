Nice : lancement de l'OTESIA pour une IA éthique et responsable

C'est un autre événement qui viendra renforcer le pari fait par la Côte d'Azur sur l'IA et une semaine IA très dense à Sophia Antipolis : le lancement de l’Observatoire des Impacts technologiques économiques et sociétaux de l’Intelligence Artificielle (OTESIA). Ce lancement aura lieu lundi 18 novembre à 18 heures au Palais des Rois sardes à Nice. Ce sera une première en France et en Europe. L'objectif ? il s'agit de travailler à une Intelligence Artificielle responsable et éthique, où l’humain est au cœur des réflexions. Une initiative portée par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et ses partenaires, que sont la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, l'Université Côte d’Azur, ainsi que la CCI Nice Côte d’Azur.

Inspiré par l’OBVIA (l'Observatoire IA), l'OTESIA s’intéressera à de multiples thématiques comme la santé, l’éducation, le bien-vivre. Il se chargera d'apporter une réflexion approfondie sur l’Intelligence Artificielle et pourra mesurer la manière dont cela va impacter et faire évoluer les relations, le monde du travail, la société... Les études et les analyses délivrées permettront d’informer les citoyens et d’accompagner les politiques publiques. Des travaux qui se rapprocheront de ceux que mèneront différentes chaires du 3IA Côte d'Azur, l'Institut interdisciplinaire d'Intelligence Artificielle qui sera inauguré à Sophia la semaine prochaine.

A l'occasion du lancement de l'OTESIA sera signé par ailleurs un partenariat avec l’OBVIA. Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes signera également la Déclaration de Montréal, charte internationale qui prévoit des recommandations pour le développement d’une Intelligence Artificielle éthique et responsable.