Nice : le BTP se réunit pour la "Journée de la construction"

Les professionnels azuréens du bâtiment et des travaux publics et les acteurs de l'aménagement du territoire ont rendez-vous cet après-midi, mercredi 11 octobre, à l'Allianz Riviera 14 à 20 heures pour participer à la rencontre qu'organise la FBTP 06 (Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics) à l'occasion de la deuxième édition de "La journée de la construction. Une journée qui sera marquée dans les Alpes-Maritimes par la présence du président national de la Fédération française du bâtiment (FFB), Jacques Chanut qui a été invité par Philippe Gautier, président de la FBTP06.

Cette rencontre sera l'occasion de faire le point sur la situation du secteur du BTP en France et dans le département et sur la nouvelle donne engagée. Plusieurs thématiques seront également abordées dans l'après-midi comme les smart-grids et les opportunités de chantier qu'ils représentent, les plateformes numériques dans le bâtiment, l'apprentissage, etc. Outre Jacques Chanut, plusieurs intervenants sont annoncés : Christian Estrosi, président de la Métropole, Christian Tordo, adjoint et président de l'EPA plaine du Var, Michel Puy, président de la Fédération des promoteurs immobiliers Côte d'Azur, Fabienne Gastaud, présidente du club smart grid, Bernard Mouret, directeur régional d'Enedis, etc.