Nice : le Campus Régional de l’Apprentissage prend forme

Projet très attendu puisqu’il doit permettre d’accueillir près de 2 000 apprentis à partir de la rentrée 2020, le Campus Régional de l’Apprentissage vient de franchir une étape importante avec le choix des architectes, Corinne Vezzoni et Jean-Philippe Cabane, chargés de construire le bâtiment qui sera implanté à l’entrée de Nice Méridia. Si le contenant de ce Campus prend forme, le contenu se dessine également avec la réflexion engagée par la CCI Nice Côte d’Azur sur les formations qui y seront dispensées.

Rencontre avec le nouveau directeur de la Formation au sein de la CCI, Vincent Demas, pour évoquer ces pistes de réflexion. La CCI compte tout d’abord étendre sa gamme de certification de diplômes sur les 4 filières dans lesquelles elle est déjà présente : l’automobile avec la volonté de devenir un pôle de référence sur l’écomobilité, la Santé Pharmacie et accompagnement des cycles de vie, le Commerce Vente et Relations Clients, le Nautisme. Par ailleurs, elle proposera également des formations en adéquation avec les axes de développement de l’Eco-Vallée, en particulier dans les domaines de la performance énergétique, du développement durable et de la révolution numérique.