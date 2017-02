Nice : le chantier de la ligne 3 du tram lancé avec trois ans d'avance

Une bonne nouvelle pour l'accès au stade Allianz Riviera et pour toute l'Eco-Vallée de la plaine du Var : le chantier de la ligne 3 du tram, de l'aéroport jusqu'à Saint-Isidore, va être lancé dès maintenant, avec trois ans d'avance, pour une mise en service de la ligne en 2020. C'est ce qu'a annoncé lundi Christian Estrosi, président de la Métropole Nice Côte d'Azur, lors d'une cérémonie des vœux.

La ligne 3 du tram de Nice, celle qui doit relier l'aéroport au stade Allianz Riviera en remontant la plaine du Var, devrait arriver avec trois ans d'avance. Le chantier devrait démarrer dès maintenant avec la perspective d'une mise en service en 2020. Cette bonne nouvelle pour l'accès au grand stade les jours de match, c'est Christian Estrosi, président de la Métropole Nice Côte d'Azur qui l'a annoncée lundi lors d'une cérémonie de vœux. Jusqu'à présent, les travaux de cette troisième ligne de tram n'étaient programmés qu'après la mise en service de la ligne 2, en construction depuis 2013. Un chantier énorme étant donné qu'une partie de cette ligne Est-Ouest passera en souterrain. C'est donc un second chantier qui sera ouvert en parallèle pour la création de cette ligne de tram sud-nord.

Un parcours de 7 km dont 3,3 en commun avec la ligne 2

La ligne 3 partira de l'aéroport et remontera jusqu'à Saint-Isidore et les commerces de Nice One, Ikea compris en longeant le fleuve Var. Elle viendra ainsi irriguer toute la plaine du Var et son Eco-Vallée traversant notamment la technopole urbaine de Nice-Méridia actuellement en cours d'aménagement. Onze stations sont prévues sur un parcours de 7km. Un parcours qui, pour une partie (3,3 km), entre l'aéroport et le quartier des Moulins, empruntera les rails de la ligne 2.

Pour Christian Estrosi, cité par le quotidien 20minutes.fr, cette accélération du programme de tramway devrait permettre des économies. "Son coût serait de 56 millions d’euros si nous démarrons en 2017 contre 76 millions d’euros si on attend", dixit Christian Estrosi. En plus de "prix très attractifs" obtenus auprès des entreprises en faisant cohabiter les deux chantiers, les services de la métropole ont également fait baisser la note grâce au "report d’achat de trois rames", mais aussi avec une "légère adaptation qualitative"… qui n’a pas été détaillée", explique le quotidien gratuit qui n'en reste pas moins un peu dubitatif sur la réalité de ces économies.

Ce qui est sûr en revanche, c'est que le coût de cette troisième ligne sera très largement inférieur à celui de la Ligne 2 dont la mise en service est programmée à partir de 2018 : 770 millions d’euros pour 11,5 km de voies (dont 3,2 km en souterrain).

Patrick Allemand (PS) : "une bonne nouvelle pour la desserte de l'Allianz Riviera"

Cette décision du Président de la Métropole Nice Côte d'Azur de lancer les travaux de la ligne 3 du tramway dès aujourd'hui a été saluée par le chef de file de l'opposition. Dans un communiqué, Patrick Allemand (PS) souligne que "c'est une bonne nouvelle pour la desserte de l'Allianz Riviera qui disposera à ce moment là d'une desserte en transports publics performante. C'est une bonne nouvelle, au-delà, pour la structuration de la zone de Nice Méridia qui devient peu à peu une zone mixte d'habitations et de start-up.

Pour être crédible, l'éco-vallée devait avoir un système de transports publics performants et propres. Ce sera le cas avec la ligne 3. Si son coût paraît aujourd'hui difficilement supportable, ce n'est pas parce qu'il est élevé mais parce que le surcoût de la ligne 2 en souterrain, option que j'ai par contre toujours combattu, plombe durablement les finances de la Métropole."