Nice : le comité de soutien de Pinar Selek se présente

Elle est devenue le symbole d’une Turquie résistante qui doit continuer à penser, à créer, malgré la répression. Sociologue, enseignante, romancière, militante des droits de l’Homme et du féminisme, Pinar Selek, qui vit aujourd'hui à Nice et enseigne les sciences politiques à l'Université Nice Sophia Antipolis, se trouve plongée depuis 19 ans dans une situation kafkaïenne. Injustement accusée de terrorisme en 1998, acquittée à quatre reprises, elle subit une véritable torture judiciaire, chaque acquittement ayant été suivi d'un appel. Depuis le 25 janvier, elle est ainsi placée de nouveau sous la menace d'une condamnation à perpétuité.

Cour d'assise, Cour pénale, Cour de cassation : la procédure qui dure depuis 19 ans est si complexe qu'elle fait tourner la tête. L'enjeu pour Pinar Selek est de garder l'équilibre malgré l'ignoble acharnement judiciaire qu'elle subit et de savoir qu'elle n'est pas seule face à l'injustice. D'où l'importance des comités de soutien qui se sont montés notamment en France depuis plusieurs années, à Paris, Lyon, Strasbourg et à Nice, comités qui demandent à ce que l’acquittement soit définitivement confirmé par le gouvernement turc

C'est dans ce contexte que le comité de soutien de Nice organise une conférence de presse mardi 7 mars à 10 heures, à Nice, Bibliothèque de la maison de l’avocat (19, rue Alexandre Mari) en présence de Pinar Selek, de Me Jacques Randon, bâtonnier de l'ordre des avocats et des représentants des associations qui soutiennent son combat. Cette réunion vise à faire le point sur la situation de Pinar Selek, et à exposer les objectifs du comité de défense.

Plus de 90 personnes ont déjà adhéré au comité de Nice, soutenu localement par diverses personnalités, ainsi que par les associations suivantes : ADN, ATTAC 06, Association Iseroise des amis des Kurdes (AIAK), Cimade 06, Comité de vigilance des Alpes-Maritimes (COVIAM), Comité féministe PCF 06, Festival TransMéditerranée, Forum civique européen, Habitat et Citoyenneté, LDH 06 et LDH Comité PACA, Les amis de la liberté (ADL) MRAP 06, Nuit debout Nice, Osez le féminisme!, Parti de Gauche, PCF 06, PS 06, RESF06, Syndicat des avocats de France 06 (SAF 06) Tous citoyens ! UD CGT06, journal La Strada.