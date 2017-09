Nice : le grand rendez-vous des associations

Nice organise, samedi 16 septembre de 10h à 18h, la 21e édition du Rendez-vous des associations au Palais des Expositions (entrée libre). Près de 11.000 visiteurs sont attendus toute la journée sur les stands des 282 associations présentes pour faire connaître leurs activités dans des domaines variés : actions caritatives et humanitaires, action sociale-santé, culture, défense droits et causes, économie-développement local, éducation-formation-insertion, loisirs-vie sociale ou encore le sport. L'inauguration est prévue à 9h30 par le maire, Christian Estrosi.

Tout au long de la journée, une quarantaine d’associations assurera le spectacle : danse, chant, marionnettes, gymnastique, lutte, arts martiaux, initiations à des activités comme le softball, le baseball, le golf, le badminton etc. Tout un programme pour éveiller des vocations, chez les petits et les grands ! Par ailleurs, un concours des plus beaux stands récompensera les efforts réalisés par 16 associations pour l’originalité de leur stand, sa décoration et sa lisibilité.

Sur le stand de la ville de Nice, le public pourra s’informer sur les activités proposées dans les 11 maisons des associations, les avantages de l’adhésion au réseau associatif, la future plateforme dédiée aux bénévoles, « l’Académie du bénévolat », qui mettra en relation les associations à la recherche de bénévoles et les citoyens en quête d'action et découvrir la maquette du Portail des Associations modernisé, prochainement ouvert aux villes de la Métropole Nice Côte d’Azur. Les visiteurs pourront également s’inscrire aux activités informatiques des Espaces Numériques…