Nice : le groupe ISCAE Education certifié OPQF

ISCAE Education, qui pilote une école de commerce rue de la Liberté à Nice, annonce avoir obtenu la certification OPQF (Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation). Pour le groupe d'enseignement supérieur créée en 2009 par Roger Melzer et Nacéra Hassani, la rentrée sous ce label représente une évolution majeure de l'établissement. La certification OPQF est une référence du secteur de la formation professionnelle. Elle vient attester de la qualité des formations proposées et de l’équipe pédagogique. L’évaluation se base également sur des critères liés au fonctionnement de l’école et aux moyens mis en œuvre pour intégrer les étudiants sur le marché de l’emploi.

Près de trois cent étudiants sont accueillis chaque année par ISCAE Education. Répartis sur trois écoles (ISCAE Business School, COM’Institute et Espim) ils peuvent suivre plusieurs parcours : diplôme à Bac +2 (BTS), poursuite en Bachelor (Bac+3) ou encore en Mastère (Bac+5). Ces trois cycles sont indépendants et ouvrent sur de multiples possibilités d’orientation en France ou à l’international. A noter que dès la première année, tous les cursus peuvent se réaliser en alternance.