Nice : le management public territorial à l'heure du numérique

Evénement unique en France et rendez-vous incontournable des décideurs publics des Alpes-Maritimes, les 11èmes rencontres du management public territorial auront lieu le 26 janvier de 9 à 13 heures dans l’amphi 4 de l’IAE, Graduate School of Management sur le campus St Jean d’Angely à Nice. Un thème général cette année : "le management de l’information stratégique, source d’innovations pour le management public." Initié par le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des Alpes Maritimes, ce rendez-vous annule conjugue savoir universitaire et pratique professionnelle.

Il est organisé par les étudiants du master II "management public" de l’IAE, mais résulte plus largement d'une collaboration entre le Centre de Gestion 06, l’IAE de l’Université Nice Sophia Antipolis, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, le Syndicat National des Dirigeants Territoriaux, la Métropole Nice Côte d’Azur, l’Association des anciens Elèves de l’Institut National d’Etudes Territoriales et l’EDHEC.

Dans la ligne du thème général, seront traitées au cours de la matinée les questions suivantes :