Nice : le regard sur l'entreprise de l'économie sociale et circulaire

"Engagement, proximité, responsabilité, innovation sociale : un nouveau regard sur l’entreprise": c'est le thème d'un événement autour de l'économie sociale et circulaire qui vise à encourager le développement d’activités à finalité sociale comme levier de développement économique. Il aura lieu le jeudi 27 juin à Nice, à la Banque Populaire Méditerranée (457 Promenade des Anglais) de 13h30 à 19 heures, et est organisé par la Direction du Développement Economique et de l’Emploi de la Métropole avec plusieurs partenaires (Banque Populaire Méditerranée, CRESS PACA, Probono Lab, UPE 06 et French Tech Côte d’Azur).

Cet après-midi sera l'occasion de mettre en avant les initiatives et projets en cours sur le territoire métropolitain et de mener une réflexion sur le nouveau regard à poser sur l’entreprise. Il est ainsi proposé d'échanger et de rencontrer les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, les entrepreneurs engagés, startupers et donneurs d’ordre lors d’une table ronde et d’ateliers sur la Tech for Good, l’innovation sociale et le mécénat de compétences.

Au programme, en ouverture une table ronde animée par Yves Blisson, avec comme intervenants Christophe Houdebine, Pdg d'Urban Coop, Laurent Delannoy, co-fondateur et président d'Avencod, Jérôme Vandamme, Chef de cabinet du président UPE 06 et Sabine Oudjebarrah, responsable RH de Vinci Construction. Suivront trois ateliers menés en simultanée : un atelier de Prospective "pro bono et Silver éco" pour identifier, valoriser et mobiliser les compétences de tous afin de relever le défi du bien vieillir; L’entrepreneuriat social et les entreprises coopératives; Tech For Good pour mettre la technologie au service de l’intérêt général.