Nice : le salon SOLUCOP met l'accent sur la rénovation énergétique

Anciennement salon Solutions Copropriétés, SOLUCOP, rendez-vous des Professionnels de la Copropriété et des Copropriétaires & Syndics de la Côte d’Azur ,se tiendra cette année au Palais Nikaia de Nice les 16 et 17 novembre. Ce salon, qui en est à sa 22ème édition, permet aux copropriétaires de s’informer des dernières actualités sur leurs droits et obligations, grâce aux espaces conseils de l’UNIS et de la FNAIM, mais aussi de trouver tous prestataires intervenant dans l’habitat. Il réunit une centaine d'exposants, représentant 40 métiers liés à l'habitat et aux copropriétés. Plus de 3.000 visiteurs sont attendus.

Au programme, une quinzaine de conférences et tables rondes qui suivront un fil rouge : la rénovation énergétique. A découvrir les intervenants en matière de crédit, d’audit énergétique, de traitement et comptage de l’eau, d’étanchéité, tous présents dès les premières éditions du Salon ainsi que les derniers produits ou services innovants au regard de la sécurité et du confort de l’habitat, de l’environnement, ou des économies d’énergie comme :

Zeplug, solution de recharge pour véhicule électriques ou hybride, une alternative au droit à la prise plébiscitée par les syndics de copropriété

Zabox, boite à colis connectée, mutualisée et sécurisé, un nouveau moyen de réception de colis à domicile

Ocea Smart Building, réduction des consommations énergétiques, pilotage des chaufferies et individualisation des systèmes de chauffage

Nuflow, une nouvelle technologie de revêtement des conduits d'eau potable

Heures d’ouverture :

- Jeudi 16 novembre de 14h à 19h30 (ouverture 9h30 pour syndics professionnels)

- Vendredi 17 novembre de 10h à 17h30.