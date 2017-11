Nice : le sport comme accélérateur de l'économie azuréenne

Le sport, ce n'est pas seulement bon pour la santé. C'est aussi excellent pour l'économie. C'est d'ailleurs ce thème, "Le sport accélérateur de l’économie des Alpes-Maritimes" qu'ont choisi l’UPE06 et la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur pour une conférence qu'ils organisent mercredi 6 décembre de 14h00 à 19h00 à la CCI Nice Côte d’Azur, conférence à l'occasion de laquelle l'UPE06 et et l’Université de Nice Sophia Antipolis (IAE Nice), signeront une convention de partenariat pour la structuration et la gestion de la filière sport des Alpes-Maritimes.

Le contexte ? L'UPE 06 s’est engagée dans la structuration de la filière économique du sport dans les AM. Un département qui se présente comme un "véritable terrain de sport à ciel ouvert à l'année", détient une tradition de grands événements sportifs internationaux, organise des événements récurrents de grande renommée et dispose également d’entreprises leaders dans leur domaine, de clusters dédiés au sport, de nombreux clubs sportifs d'élite, d’une offre d'infrastructures sportives en plein développement, et enfin d’une dynamique Sport et Technologie autour de la French Tech Côte d'Azur. D'où l'intérêt pour les Alpes-Maritimes de structurer et valoriser ce formidable potentiel.

Lors de la conférence, la filière économique du sport, ses missions et sa feuille de route seront présentées. Il sera également question des JO de 2024 en France et des opportunités qu'ils présenteront pour les entreprises françaises. Au programme aussi les infrastructures et le financement des équipements, ainsi que les grands événements sportifs que la Côte accueille et qui stimulent l'économie touristique azuréenne avec un focus sur Iron Man Nice, le Cluster Sport et Tourisme, l'Hippodrome Côte d’Azur, ou encore la course Nice-Mont Ventoux.