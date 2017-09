Nice : le workshop de la filière Image et Créativité Côte d’Azur

Pour tous ceux qui s'intéressent à l'image et à la créativité, un rendez-vous à mettre dans l'agenda : le Workshop Image et Créativité Côte d’Azur qui aura lieu mardi 19 Septembre de 9h15 à 19 heures dans les locaux de la CCI Nice Côte d'Azur à Nice (20 Bd Carabacel). Ce sera l'occasion de rencontrer l’écosystème azuréen de cette filière stratégique et innovante et de mieux connaître les projets structurants du territoire. Au programme de cette journée, la présentation du projet cannois Bastide Rouge (pépinière d'entreprises) et de Movimenta, festival biennal de l'image en mouvement dont la première édition se tiendra à Nice du 27 octobre au 26 novembre 2017. Au menu également un point sur :

Les réseaux et services d’accompagnement pour la filière avec Bpifrance, la CCI Nice Côte d’Azur, la Commission du film Nice Côte d’Azur, Cluster Primi, UPE 06, la Région PACA OIR Tourisme et Culture ...

L’expérience des clusters innovants : Pôle Media Grand Paris, Cluster Keeward Beyrouth

Retours d’expériences d’entreprises : Adastra, Interactive 4D, UCA, Objeos, Machina Films...

Speed Business Meeting

Cocktail Networking

Participation gratuite mais inscription obligatoire avant le 15 septembre (nombre de places limitées au 100 premiers inscrits) : cliquez ici