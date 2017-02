Nice : les acteurs du logement face aux mutations urbaines et sociales

"Société de demain : comment préparer les acteurs du logement aux mutations urbaines et sociales ?" : c'est le thème d'une conférence débat animée par Sonia Lavadinho et Alain Maugard que la CCI Nice Côte d’Azur organise à travers son Observatoire Immobilier d’Habitat et qui devrait réunir plus de 200 professionnels de l’Acte de Bâtir, jeudi 2 mars à 18 heures au Centre d’Affaires de l'Aéroport Nice Côte d’Azur (Terminal 1). Comment rendre la marche ludique et donner envie aux piétons de s’approprier leur ville ? Quels aménagements urbains permettront d’expérimenter la ville autrement et de créer du lien ? Ce sont là quelques-unes des questions qui se posent.

Sonia Lavadinho, spécialiste reconnue de la marche urbaine, vecteur de succès de la ville multimodale évoquera les expérimentations grandeur nature visant à changer les comportements.

Est-il souhaitable d'autre part de transformer radicalement la morphologie de la ville du 20ème siècle ? Avec sa "théorie des cailloux", Alain Maugard insistera sur la nécessité de créer de nouveaux centres urbains où les usages se mixent, tout en tenant compte des nouvelles technologies et des enjeux environnementaux.

En parallèle, l’Observatoire Immobilier d’Habitat, réalisera également un état des lieux du marché immobilier dans le neuf et la revente sur l’année 2016 en abordant les perspectives pour 2017.