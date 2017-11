Nice : les deux "actus" de novembre du chef Keisuke Matsushima

Deux actualités en ce mois de novembre pour le chef Keisuke Matsushima à Nice. La première, c'est l'ouverture d'une nouvelle adresse, le Sushi K, à côté du Keisuke Matsushima son restaurant de la rue de France. Dans le même espace qui a vu naître ses premiers plats à Nice – Kei’s Passion en 2002—le chef japonais installé à Nice depuis une quinzaine d'années rend hommage aux traditions culinaires de sa région natale, Fukuoka, en proposant une carte de sushis dans le pur savoir-faire japonais et avec la même ferveur pour la gastronomie qu’il défend dans son restaurant principal (Photo DR).

La seconde actualité tient dans les Insignes de Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole qu'il doit recevoir demain jeudi 30 novembre à 18 heures à l'hôtel de ville de Nice des mains de Christian Estrosi, maire, distinction décernée au titre de sa participation au rayonnement du patrimoine gastronomique de notre région.

Chevalier des Arts et des Lettres, Ambassadeur du Saké au Japon sous le titre de Sake-Samoraï, Keisuke Matsushima a déjà été plusieurs fois valorisé par les Etoiles Michelin et le Guide gastronomique Gault&Millau. Aujourd'hui, le chef partage son temps entre la Côte d'Azur et Tokyo, où il a ouvert le "Restaurant I" et le "Café Nice Matin" qui fait la part belle aux spécialités culinaires françaises et niçoises.