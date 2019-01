Nice : Les enjeux de la loi bioéthique 2019 à la Faculté de médecine

Une conférence- débat sur "Les enjeux de la loi bioéthique 2019" : c'est ce qui est organisé ce soir, mardi 29 janvier à 17h30, à Nice, à l'occasion de l'inauguration du fonds documentaire en éthique en santé de la Bibliothèque Universitaire de la Faculté de Médecine (avenue Valombrose à Nice). Alors que la prochaine loi bioéthique 2019 va être examinée par l’Assemblée Nationale au cours du premier trimestre 2019, le Professeur Delfraissy, Président du comité consultatif national d’éthique (CCNE), viendra en présenter les enjeux.

Le Professeur Delfraissy bénéficie d’une très grande expérience dans le domaine des maladies infectieuses et de la santé publique. Il a été nommé par décret du Président de la République comme Président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le 4 janvier 2017. Il a lancé et présidé les états généraux de la bioéthique. Cette conférence sera suivie du vernissage d'exposition du photographe Ilan Dehé "C'est mon kœur II" à 19h dans les locaux de la Bibliothèque Universitaire Médecine Pasteur.

Quant au fonds documentaire, né dans le cadre des états généraux de la bioéthique, il est ouvert au public depuis novembre 2018. Une sélection d’environ 600 documents d’actualité et de référence d’après les grands thèmes de la bioéthique est mise à la disposition de l’ensemble de la communauté de l’Université. Ce projet s’inscrit dans la volonté de sensibiliser les étudiants à cet aspect essentiel de la pratique de la médecine pour que la relation soignants / soignés reste au cœur de l’éthique en santé.