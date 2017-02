Nice : les étudiant(e)s d'Isefac Bachelor présentent leurs collections

Allie Schiller, le défi d'une nouvelle marque de prêt-à-porter féminin Le défi … d’un défilé au pays des merveilles pour cinq étudiantes et un étudiant de l’école ISEFAC qui présenteront à l’Hôtel Beau Rivage à Nice leur jeune marque Allie Schiller, créée dans le cadre de leur cursus en Bachelor Marketing Luxe, Mode, Design. Alizé, Coraline, Laurine, Mélissa, Soraya et Roman, travaillent depuis cinq mois sur la création de leur marque. La mise en pratique de leurs connaissances et de leurs compétences acquises lors de leurs études leur a permis de faire d’un projet initialement fictif une réalité. Le côté "femme fatale" Nouvelle marque de prêt à porter féminin, Allie Schiller se lance ainsi aujourd'hui avec sa première collection Printemps/Eté 2017. Nommée 'Evolution', la collection met en avant des tenues sexy, glamour, dénudées, destinées aux 25-35 ans, permettant aux jeunes filles de révéler leur côté "femme fatale". Les étudiants ont choisi de présenter leur défilé sur le thème d’"Alice au Pays des Merveilles", un moyen pour eux, estiment-ils, de montrer leur vision de l’évolution de la femme, aussi bien dans sa vie qu’au sein de la société. Cet univers se retrouvera à la fois dans le décor, l’ambiance, la scénographie, les accessoires de manière à plonger les invités dans un rêve. Avec l’aide d’Helena Esteves, une couturière professionnelle, Alizé imagine ses propres modèles. Le défilé lui permettra de faire connaître ses créations uniques. La créatrice, férue de nouvelles technologies, voit en les réseaux sociaux (Instagram et Facebook), un moyen de commercialisation d’avenir pour ses robes. Alizé utilise alors ces outils, synonymes de modernité, pour lancer sa marque et la commercialiser.