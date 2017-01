Nice : les étudiants de Mediaschool se distinguent

Ils se distinguent dans deux challenges, les étudiants de la Mediaschool de Nice, école qui cherche à mixer les compétences des journalistes, des communicants et des webdesigners. Ainsi, les étudiantes du Master 2 du campus de Nice ont remporté le challenge Inter ECS lors de la finale à Marseille début janvier. Il s'agit d'une compétition au cours de laquelle les jeunes sont confrontés à un cas pratique par une entreprise, un organisme ou une association de renom — cette année, la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme).

Les 10 équipes finalistes avaient 20 minutes pour présenter leur proposition au jury et après une journée d’audition, l’équipe de l’ECS Nice (100 % féminine avec Mélissa, Laura, Noëlle et Tiffanie) a remporté la compétition, suivie de l’ECS Marseille en deuxième position (c'est Marseille qui avait remporté le challenge l'an dernier) et les ECS Paris et London ex-aequo sur la troisième marche.

L'équipe de l'ESC Nice, 100% féminine qui a remporté le challenge (au premier rang sur la droite) en compagnie des responsables de Mediaschool.

Le campus niçois de Mediaschool se trouve en pole position dans un autre concours : trois équipes de #Supdeweb Nice font partie des cinq finalistes du premier challenge innovation lancé par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur dans le cadre de sa Digital Academy. La finale se tiendra vendredi 3 février au Stade Allianz Riviera en collaboration avec l’événement Azur Digital Day qui organise sa 3e édition.

L'une des trois équipes finalistes, celle de "Like a skyrocket" avec Pierre-Jean Letorey, Théo Letorey, Jean-Philippe Mari et Yohan Bourgogne, étudiants en M1 360° Digital.