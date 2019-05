Nice : les étudiants en droit d'UCA, champions français de plaidoirie

Les étudiants de la Faculté de Droit et Science Politique d’Université Côte d’Azur ont été sacrés champions français 2019 de la plaidoirie. L’équipe du Master 2 "Droit et Contentieux publics approfondis" de la Faculté de Droit et Science politique de Nice a en effet remporté, le 17 mai dernier à Paris, face à quinze équipes issues des M2 de toute la France, la 9e édition du prestigieux concours national de plaidoirie du Conseil constitutionnel, organisée avec les éditions Lextenso. Une cérémonie de remise des Trophées se tiendra à Nice le 11 juin prochain.

Pour sa première participation, l’équipe niçoise est non seulement parvenue à se qualifier en finale grâce à la qualité de son mémoire écrit, mais aussi à remporter le concours, grâce à l’éloquence de son plaideur Tao Hoeffner, et à la qualité de la plaidoirie préparée avec son équipe. Outre de Tao Hoeffner, cette équipe était composée de Nathalie Dejouy (chef d'équipe), Valentin Contesso, Stan Picheny et Alexandre Miller. Ce succès est bienvenu. Il représente un très bon signal, au niveau national, pour l'excellence du droit public à Nice et particulièrement pour le nouveau Master 2 Droit et Contentieux publics Approfondis dont c'est la première promotion (appelée "Trotabas").

Le concours Vedel, est-il rappelé, vise à récompenser les deux meilleures plaidoiries, l'une en défense, l'autre en demande, sur une question prioritaire de constitutionnalité. Il est ouvert aux étudiants de Master II. Les phases de sélections se déroulent chaque année de décembre à mai puis les équipes finalistes sont en effet appelées à se rendre au Conseil constitutionnel pour la phase finale de ce concours, consistant à plaider en salle d’audience, chaque plaidoirie étant strictement limitée à 15 minutes.