Nice : les nouvelles technologies pour mieux vivre sa maladie

Association azuréenne qui réunit les secteurs de la santé, de la recherche et des nouvelles technologies, le CIUS (Centre d'innovation et d'usage en santé) organise le samedi 30 novembre à de 8h30 à 17 heures au Forum Jorge François à Nice (9 rue Cronstadt) une journée de conférences et d’échanges sur le thème de "Mieux vivre sa maladie". C'est l'occasion de s'informer, échanger, dialoguer auprès des nombreux intervenants du CIUS (professionnels de santé, institutionnels, patients, experts…) et avec les associations de patients et entreprises innovantes présentes.

Au programme : des conférences, ateliers, tables rondes et animations sur des sujets comme le simulateur de vieillissement, le yoga du rire, le Dossier Médical Partagé, les nouvelles technologies au service des patients, le lien ville-hôpital, etc.