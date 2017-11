Nice : Les Potageurs et la Chambre d'Agriculture partenaires

L'alliance de l'agriculture urbaine et de l'agriculture traditionnelle : c'est le sens du partenariat qui sera signé entre la start-up niçoise Les Potageurs et la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes. L’objectif de cette signature, qui interviendra jeudi 30 novembre à 11h30 lors du salon du machinisme au MIN fleurs, est d’échanger les savoirs dans les domaines de compétences des deux entités. D'un côté il s'agit de la maîtrise de l’agriculture urbaine et de la connaissance des modes de vie des urbains sensibles au bien-manger ; de l'autre, l'expertise et la recherche au travers du CREAT et de l’INRA pour la Chambre d’agriculture ainsi que la connaissance de l’écosystème agricole local.

Ce partenariat permettra aussi de réfléchir aux questions de circuits-courts, approches locavores, production locale, lien entre urbains et agriculteurs du moyen et haut-pays, organisation des réseaux.

Fondée en juin 2016 par Nathalie Orvoën, la start-up Les Potageurs s'est donnée pour but la culture urbaine, avec des potagers sur les toits, les terrasses, en pleine terre, pour les entreprises et les particuliers. Les Potageurs se chargent de tout : de l’étude d’implantation, jusqu’à l’entretien d'un potager de ville en passant par la conception et la réalisation.