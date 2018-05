Nice : les relations France-Russie à la Conférence Internationale Scientifique

A Nice, la 8ème conférence internationale scientifique est consacrée à l’avenir de la France et de la Russie dans le monde contemporain. Cette conférence, qui a débuté ce matin jeudi 3 mai au CUM (Centre Universitaire Méditerranéen), se poursuit demain vendredi jusqu'à 16 heures au château Valrose à Nice. Organisée par la Faculté d’économie de l’Université Russe de l’Amitié des Peuples (RUDN University) et l’Université de Nice Sophia Antipolis (UNS), avec le soutien de la Ville de Nice, elle a pour thème "Le dialogue des sociétés civiles : les enjeux pour l’enseignement supérieur, la science, l’économie et le développement territorial".

Au programme des sessions et des ateliers autour du "dialogue des sociétés civiles" sur les enjeux et perspectives dans l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation, sur la construction des villes du futur, ou encore le "Dialogue de Trianon". Ce "forum franco-russe des sociétés civiles", lancé en décembre 2017, vise à renforcer les liens entre les sociétés civiles russes et françaises, en développant de nouvelles opportunités d'échanges. Il sera question, notamment vendredi au Château Valrose, des échanges dans l'enseignement supérieur ainsi que de l'économie numérique et des caractéristiques de sa mise en œuvre dans l’économie réelle.

La conférence se tient en présence de Bernard Asso, adjoint au Maire de Nice, Emmanuel Tric, Président d’Université Nice Sophia Antipolis, Nour Kirabayev, Premier vice-recteur de RUDN University, Michel Gay, Secrétaire général l’Association Internationale des Professeurs et Maîtres de Conférences des Universités (IAUPL), Igor Bartsits, Directeur de l’Institut d’administration publique et de gestion (IAPG) de la RANEPA, Kirill Bykov, Conseiller pour la science et la technologie à l’Ambassade de la Fédération de Russie en France. Parmi les nombreux intervenants d'aujourd'hui, à noter Dominique Fache, ancien président de la Fondation Sophia Antipolis ("Sophia Antipolis, the Medici effect et la Russie"), qui lancera samedi matin dans la technopole, le Club Sophie Laffitte autour des relations France-Russie.