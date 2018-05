Nice : l'incubateur "Les Premières Provence" se présente

Avec "Les Premières Provence", c'est un incubateur pour entrepreneures et équipes mixtes innovantes qui se présente cet après-midi, lundi 28 mai de 15 à 16 heures dans l'Open Loft du CEEI de Nice Côte d'Azur (Immeuble Nice Premium, 61 avenue Simone Veil). Après 10 ans d’accompagnement à l’innovation et à la mixité entrepreneuriale, "Les Premières" renouvellent leurs programmes pour être plus proches des besoins des porteurs de projets et des entreprises innovantes. Elles présentent ainsi leur programme Start monté en partenariat avec BA06, programme qui démarrera lundi 25 et mardi 26 juin. L’occasion aujourd'hui de découvrir cet incubateur et ses programmes d’accompagnement pour les femmes entrepreneures.

A rappeler qu'aujourd'hui également au CEEI NCA, ce matin à 11 heures, se tient sur ce créneau de l'entrepreneuriat au féminin, une matinale co-organisée par BA06 et ENGIE sur le thème "Regards innovants croisés au féminin", suivie d'un cocktail déjeunatoire-réseautage