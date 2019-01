Nice : l'innovation managériale au coeur du workshop de l'IAE-UPE 06

"Comment manager le travail pour concilier bien-être et performance" : c'est le thème de la 3ème édition du Workshop sur l’innovation managériale qui aura lieu à l’IAE Nice mardi 5 février à l’IAE de Nice de 8h30 à 12 heures et sera organisée en partenariat avec l'UPE 06. Le concept reste inchangé et cinq étudiantes du Master 2 Communication Organisationnelle de l’IAE de Nice ont été sollicitées pour mener à bien cet événement. Il s’agit toujours de rapprocher des chefs d’entreprises, des entrepreneurs et des enseignants-chercheurs pour repenser et faire évoluer ensemble les pratiques managériales.

Le workshop donnera lieu à une conférence qui permettra aux participants de comprendre comment faire de la qualité de vie au travail un levier de performance sociale et économique des entreprises. Trois intervenants qualifiés dans la thématique choisie seront accueillis : Anne Cagnard – Directrice de production et des ressources humaines chez Convers Telemarketing, Béatrice Sarazin – Chargée de mission au sein de l’ANACT et Marc Valax – Professeur des Universités en management des ressources humaines à l’IAE Lyon.

Cette conférence se poursuivra par des ateliers de co-création destiné à faire émerger des pistes d’action, des voies de progrès et des perspectives d’innovation sous forme d’un caneva graphique. Un cocktail déjeunatoire viendra clôturer cette nouvelle édition et permettra aux convives de se retrouver durant un moment convivial de networking.

En pratique