Nice : l'Intelligence Artificielle en conférence-débat

Vous vous intéressez à cette nouvelle révolution qu'ouvre l'Intelligence artificielle ? Alors venez découvrir l'IA à l'Open Space du CEEI, la pépinière de Nice Côte d'Azur lors d'un événement organisé sous le label French Tech le mercredi 10 mai de 8 heures à 12h30. Depuis des années, les œuvres de fiction abordent le sujet de l’intelligence artificielle et toutes ses dérives, mais faut-il pour autant craindre ces idées chimériques ? Sur le thème "Intelligence Artificielle, moteur de la transformation d'un territoire", des spécialistes présenteront son impact sur l’homme, l’économie et la technologie tandis qu’une table ronde suivra pour échanger avec les speakers et des startups utilisant l'IA (Stats – MyCoach – Vulog – DV Santé sont partenaires de l'événement)

Au programme

8h30-10h : trois keynotes successives de permettront d'ouvrir trois angles de vue sur l'IA.

Approche technologique avec Christian de Sainte Marie – IBM France Lab

– IBM France Lab Approche sociologique avec Laurence Vanin – Philosophe

– Philosophe Approche économique avec Frédéric Marty – CNRS

10h15-11h : la Table Ronde réunira intervenants, entrepreneurs et l'audience

12h15-12h30 : Clôture / Synthèse et discours de clôture par Jean-François Carrasco (Telecom Valley)