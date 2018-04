Nice : l'UCA lance une chaire sur la place de l'homme dans la "smart city"

La place de l'homme dans la "smart city" : c'est ce qui fait l'objet d'une Chaire "Smart City : philosophie et éthique" qui sera inaugurée en mairie de Nice jeudi 3 mai à 17 heures. Créée par UCA (Université Côte d'Azur) et ses partenaires industriels, cette nouvelle chaire vise à réfléchir à la place de l'homme dans la ville connectée qui s'annonce. "A l’heure de l’homme connecté, en quête d’espaces virtuels sur lesquels projeter de nouveaux désirs, il s’agit de poser, face à des demandes bien réelles, les infrastructures qui pourront répondre à des besoins inédits, améliorer l’habitat et par voie de conséquence façonner le citoyen du futur afin d’améliorer le vivre ensemble au cœur des villes et repenser leur gouvernance", explique UCA.

Repenser la place de l'homme dans la future "ville connectée"

La vision qui sous-tend cette création ? Pour l’homme d’aujourd’hui, la "ville de demain" ou Smart City sera méconnaissable, métamorphosée parce qu'elle souhaite répondre aux nouveaux défis et rendre la ville intelligente en anticipant sur l’aménagement du territoire et la mise en place de structures modernes et fonctionnelles. Néanmoins cette révolution de l’habitat et des technosciences ne peut se dispenser d’une réflexion philosophique parce qu’il s’agit de reconsidérer – dans un "futur proche" - la place de l’homme au cœur de ces agglomérations qui, pour l’heure, constituent surtout des espaces ou les enjeux économiques et industriels sont considérables.

Ce projet que lance la jeune UCA s'inscrit dans la stratégie de développement et d'ouverture qui lui avait permis d'obtenir le label Idex (Initiative d'Excellence). Portée par la Fondation partenariale Université Côte d’Azur et par le Centre de Référence "Territoire intelligent, prévention et gestion des risques" installé à l’Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du Développement Durable (IMREDD), la nouvelle Chaire s'appuie sur un partenariat innovant en synergie avec le monde socio-économique. Elle s'est donnée pour objectif de faciliter la mise en contact des entreprises partenaires avec les membres des laboratoires sur les thèmes de la Chaire, favoriser la rencontre étudiants/entreprises (stages, missions, emplois, thèses…), faire évoluer les enseignements, grâce au regard des entreprises, et les adapter au plus près des besoins du marché. Elle vise également à contribuer à la création de connaissances et à l’innovation par l’organisation d’évènements dédiés (séminaires, colloques, journées d’études, nouvelles formations…). In fine, il s'agit de développer une expertise nouvelle en matière de philosophie et d’éthique appliquées à la "Smart City" dont la Métropole niçoise s'est faite pionnière.

Un projet sur cinq ans dans le cadre d’un mécénat d’entreprises

Doté d’un budget conséquent le projet est développé sur une durée de cinq ans dans le cadre d’un mécénat d’entreprises. Y participent des sociétés et associations professionnelles reconnues pour leur engagement socialement responsable - Electronie, Resistex, Ragni, ainsi que l'IUMM (Union des entreprises de la métallurgie). La chaire que dirige le Dr Laurence Vanin et qui est placée sous le parrainage de Boris Cyrulnik ouvre un espace de réflexion sur un sujet d’enjeu sociétal, où les acteurs du monde socio-économique peuvent se rencontrer et échanger. Quant aux partenaires, ils bénéficient ainsi de l’avancée de la connaissance dans des domaines liés à leur activité, du rapprochement des formations et de la proximité d’un vivier de diplômés.

L'inauguration de la Chaire "Smart City : philosophie et éthique", jeudi 3 mai, 17 heures, salle Jules Chéret à la mairie de Nice se fera en présence de Christian Estrosi, président de la Métropole, Jean-Marc Gambaudo, Président d'UCA, Daniel Sfecci, Président de l’UIMM, Charles Pallanca, Président d’Electronie, Bernard Alfandari, Président de Resistex, Marcel Ragni, Président de Ragni, de Boris Cyrulnik. Le Directeur de la Chaire, le Dr Laurence Vanin, Docteur en philosophie et épistémologie, y donnera la leçon inaugurale.