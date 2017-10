Nice : l'UIMM Côte d'Azur lance une "Soirée des Industriels Engagés"

C'est nouveau. A deux semaines d'Industria 2017 à Cagnes-sur-mer, le grand rendez-vous de l'industrie azuréenne (23 novembre), l'UIMM Côte d'Azur organise sa première "Soirée des Industriels Engagés", jeudi 9 novembre à partir de 17 heures dans l’amphithéâtre de la Banque Populaire Méditerranée, (457 Promenade des Anglais, à Nice). "Nous avons voulu une soirée dans l’année pour nos Adhérents au sein de leur Syndicat", explique le président Daniel Sfecci pour qui cette soirée n’est pas une réunion comme les autres car elle suit un objectif précis : donner tout son sens à l’expression "Industriels engagés".

Et d'expliquer qu'il est ici question de tisser et/ou d’approfondir les liens industriels, commerciaux et sociaux qui existent entre les adhérents, de créer un vrai réseau entre les entreprises d’une même famille industrielle et de permettre aux sociétés appartenant à la métallurgie de la Côte d’Azur et de PACA de poursuivre des objectifs communs, ambitieux et innovants.

Au programme :

17h00 : accueil

17h30 : présentation du partenariat UIMM Côte d’Azur & Banque Populaire Méditerranée

18h15 : remerciements à Marc Ugolin i, secrétaire général de l’UIMM Côte d’Azur de 2009 à 2017

i, secrétaire général de l’UIMM Côte d’Azur de 2009 à 2017 18h25 : présentation du "Groupe d’Influence Finances"

A partir de 18h55 : tables rondes autour des 4 Groupes d’Influence avec questions/réponses

19h30 : B to B autour d'un cocktail dinatoire

Sur inscription (contact à mylene.capricci@ui06.com)