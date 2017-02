Nice : mobilisation en soutien à Cédric Hérrou

Le verdict sera rendu ce vendredi 10 février au TGI de Nice à 8h30 dans l'affaire Cédric Hérrou, cet agriculteur de la vallée de la Roya poursuivi pour "Aide à l’entrée, au séjour et à la circulation d’étrangers en situation irrégulière" et "occupation d’une propriété privée en vue d’en faire une habitation". Le parquet avait requis huit mois de prison avec sursis à son encontre lors du procès du 4 janvier dernier. Mercredi à Lille et hier jeudi à Paris, des manifestations ont été organisées pour soutenir les "délinquants solidaires", à savoir les personnes poursuivies dans le contexte de leur militantisme ou d'actions de solidarité envers des personnes en situation irrégulière.

Aujourd'hui vendredi à Nice est prévue une journée entière de mobilisation, de prise de paroles, et une grande réunion d'information avec de nombreux intervenants. Un rendez-vous a ainsi été donné de 8h30 à 12 heures, Place du Palais de Justice avec prise de parole de personnalités puis de 14h30 à 23h : à l'Hôtel Splendid Nice (50 bd Victor Hugo) pour une grande réunion d'information avec ateliers, débats et conférences de personnalités.