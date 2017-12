Nice : My Coach accompagnera la Fédération Française de Hockey

Un nouveau sport dans la palette de My Coach, la start-up niçoise qui avait commencé à percer grâce à ses applications dédiées à la gestion sportive des clubs de football. My Coach a été en effet choisie pour accompagner la Fédération Française de Hockey dans la création de contenus numériques de formation. Pour cela un partenariat d’une durée de quatre ans a été signé. Ensemble, My Coach et la FFH équiperont les entraîneurs des 186 clubs et les Équipes de France de solutions numériques adaptées, destinées à optimiser la formation, le développement et la performance sportive. Le déploiement de My Coach Classic sur tout le territoire améliorera le développement des pratiques et le service aux licenciés de la fédération.

Pour la FFH, c'est une étape fondamentale pour le développement de son académie de formation. My Coach quant à lui, avec une nouvelle fédération, démontre sa capacité d’expertise et d’adaptation aux différentes structures sportives, des clubs aux fédérations.