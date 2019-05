Nice : NotaStart met en ligne la prise de rendez-vous des notaires

Fondé en janvier dernier à Nice par David Fournier et Raphaël Elbeze sur le modèle de Doctolib, NotaStart se présente comme une plateforme de prise de rendez-vous en ligne auprès des offices notariaux. Avec l'ambition de créer dans chaque ville un réseau d'excellence de notaires 2.0.

"Mon notaire manquait de transparence, les délais d’attente étaient beaucoup trop longs et l’information totalement opaque. En me renseignant auprès de mon entourage, j’ai réalisé que tout le monde avait vécu une expérience similaire. J’ai donc décidé d’agir pour en finir avec cette situation cauchemardesque !" C'est ce qui a poussé le Niçois David Fournier a créer NotaStart, une plateforme de prise de rendez-vous en ligne auprès des offices notariaux. Lancé en janvier 2019, c'est en quelque sorte le modèle de Doctolib pour la prise de rendez-vous chez les médecins qui a été adapté à la fonction notariale.

Une profession perçue comme détachée de la modernité

Alors que leurs services sont indispensables (20 millions de Français les consultent chaque année), les nouvelles générations rechignent à pousser la porte d’un office notarial, explique David Fournier. Le notaire est aussi souvent perçu comme un professionnel totalement détaché de la modernité, indisponible et inaccessible.

Obtenir un simple rendez-vous relève le plus souvent du parcours du combattant : il faut d’abord trouver le bon notaire alors que les domaines de spécialisation sont rarement indiqués, supporter des délais d’attente souvent très longs, et stresser face à toutes les questions restées sans réponses (la première consultation est-elle payante ? Quels sont les tarifs ? Quels sont les documents à apporter ? …). Et par la suite, il est très compliqué de savoir où en est son dossier : le notaire est souvent injoignable, il ne répond pas aux emails…

De plus, une grande partie des notaires n’a pas encore de site internet alors que 80% des Français ont le réflexe d’aller d’abord sur le web avant de choisir un professionnel du droit. Plateforme nouvelle génération, NotaStart ambitionne de révolutionner la relation notaire-client en leur permettant de prendre rendez-vous directement en ligne et d’accéder en quelques clics à toutes les informations nécessaires (suivi de dossier, échange de documents…).

Une nouvelle relation client-notaire

Pour les clients, NotaStart est accessible en ligne 24h/24 et 7j/7, depuis n’importe quel appareil. En pratique, cela change tout ! Ils peuvent notamment voir en un clin d’œil les disponibilités des notaires proches de chez eux, et donc obtenir plus facilement un rendez-vous. L’idée est aussi de raccourcir les délais : il faut actuellement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de pouvoir consulter certains notaires.

Les clients peuvent aussi visualiser l’historique de tous les rendez-vous, reprendre, modifier ou annuler un rendez-vous en deux clics. L'avancement de leurs dossiers peut être facilement suivi : les clients reçoivent notamment toutes les pièces nécessaires au bon déroulement du rendez-vous (fiche client, état civil, pièce d’identité…) par e-mail et sur leurs espaces dédiés. Une nouvelle relation client-notaire qui s'instaure.

Des services de gestion de secrétariat pour les notaires

Pour les notaires, outre une présence et une visibilité sur le Net, NotaStart propose des services de gestion de secrétariat qui leur permettent de mieux se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Ainsi, un agenda informatisé, développé en partenariat avec des notaires, est accessible à distance sur tous les supports (smartphone, tablette et ordinateur) avec des dizaines de fonctionnalités de gestion des rendez-vous.

Les tâches à faible valeur ajoutée sont également automatisées à travers par exemple des formulaires pour la collecte d’informations auprès des clients. Il ne reste plus qu’à consulter et accepter la demande pour que le rendez-vous soit confirmé et le client reçoit alors un mail récapitulatif lui indiquant les pièces et informations à fournir.

Créer un réseau d'excellence de notaires 2.0 dans chaque ville

Fondateur de NotaStart avec Raphaël Elbeze (les deux sont complémentaires, David sorti de SKEMA ayant le profil commercial et Raphaël, ingénieur, assurant le volet technologique) David Fournier s'attache aujourd'hui à monter en France un réseau de notaires. "Notre objectif, n'est pas de réunir forcément tous les notaires, mais de créer un réseau d'excellence, avec dans chaque ville des notaires qui ont cet ADN du service, de la disponibilité, de la réactivité et du conseil." La génération des notaires 2.0 qui monte en ligne.