Nice : nouvelle fintech B2B, Quantilia lève 1,6 M€

Nouvelle venue à Nice, Quantilia, s'est installée à l'Allianz Accélérateur comme "entreprise in résidence". Acteur montant sur le marché de la finance quantitative et de la modélisation prédictive basée sur le big data, cette jeune pousse vient de lever 1 million d’euros auprès de Serena Capital et obtient un financement complémentaire de 600.000 euros auprès de Bpifrance. De quoi accélérer le déploiement de sa plateforme. A suivre.

Une nouvelle venue dans le secteur des fintechs azuréennes : Quantilia. Crée il y a moins d’un an, elle est dédiée aux indices quantitatifs, ces algorithmes complexes, en plein essor, pour lesquels il est encore difficile de rassembler les données et outils nécessaires à leur analyse.. Arrivée à Nice à la rentrée, elle a été sélectionnée en tant qu’Entrepreneur in Residence par l’accélérateur Allianz. L'équipe de 6 personnes a ainsi rejoint ses locaux du grand stade au début du mois de septembre. Une jeune pousse intéressante à plusieurs titres : son positionnement, son équipe et ses ambitions qui viennent de se traduire par une levée de fonds d'1,6 M€.

Le marché de la finance quantitative

Son positionnement? Fintech B2B, elle est spécialisée sur le marché de la finance quantitative à destination de clients institutionnels. Le projet est parti d'un constat : les investisseurs institutionnels sont généralement dotés d’outils obsolètes et très onéreux qui ne permettent pas de catégoriser et comparer des indices facilement. D'autre part les entités émettrices d’indices ont parfois du mal à faire la promotion de ceux-ci auprès de leurs clients, et les investisseurs quant à eux, ont des difficultés pour comparer et choisir dans quels indices investir.

Quantilia se présente aussi comme l’outil qu’il manquait pour pallier ces problèmes en centralisant toutes les datas nécessaires sur une seule et même interface intuitive. La jeune pousse entend donc offrir, dans ce contexte, un gain de temps et d’argent significatif, tout en mettant à disposition des opérateurs des outils simples et performants.

Trois anciens cadres de grandes banques d’investissement

Autre élément intéressant : l'équipe. Elle est constituée de trois anciens cadres de grandes banques d’investissement, ayant travaillé en Europe et à l'international, Florian Garivier (Chief Executive Officer) au centre sur la photo ci-dessus, Guillaume Subias (Chief Marketing Officer) et Laurence Fauchon (Chief Product Owner). Tous trois anciens de la salle de marché BNP Paribas Arbitrage, où ils se sont connus, ils ont des profils complémentaires qui leur permettent de couvrir les postes majeurs d’une jeune startup : la stratégie, le commercial et la partie technique.

Quantilia travaille déjà au niveau mondial avec des acteurs majeurs du secteur, notamment les banques d’investissement, les fonds souverains en Asie, des asset managers aux Etats-Unis et en Australie, des banques privées en Suisse ou encore des fonds de pension en Europe du Nord. Après neuf ans d’expatriation à Hong Kong, Laurence et Florian ont décidé de rentrer en France, et particulièrement à Nice pour lancer leur nouveau projet.

Le choix de Nice

Pourquoi Nice en particulier? Laurence Fauchon l'explique. D'abord parce que c'est pour elle un retour aux sources. Elle a grandi à Nice et a quitté la ville après sa math sup math spé au lycée Masséna pour intégrer une école d'ingénieur parisienne. Ensuite parce qu'à Paris, son projet aurait été par trop noyé dans la multitude de projets qui émergent dans la capitale et que Nice offrait un écosystème performant, notamment pour le recrutement, et un aéroport qui accédait facilement partout dans le monde.

Troisième point qui mérite l'attention : Quantilia vient d'annoncer hier une première levée de fonds : 1.6 millions d’euros auprès de Serena Capital et Bpifrance. Un financement qui va lui permettre d’accélérer le déploiement de sa plateforme auprès d’investisseurs institutionnels et de renforcer ses équipes techniques avec un objectif d'une quinzaine de salariés en 2018 et un développement fort à l'international. A suivre donc Quantilia.