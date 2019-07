Nice : OnTracks et Wever, lauréats du prix Digital in Pulse 2019

Le Marseillais onTracks et son système de guidage intuitif pour cyclistes et le Sophipolitain Wever avec sa solution de pilotage de la mobilité ont remporté le 6ème concours Digital in Pulse organisé sur Nice par Huawei avec la French Tech Côte d'Azur.

Et les vainqueurs du Digital in Pulse 2019 d'Huawei sont … le Marseillais onTracks et le Sophipolitain Wever. Le premier, avec son système de guidage intuitif pour cyclistes remporte avec le premier prix un gros chèque de 30.000 euros; le second sur sa solution de pilotage de la mobilité avec une approche par l’humain arrive en seconde position et empoche 20.000 euros. Tous deux participeront à un programme qui les mènera en Chine à Hong kong et à Shenzhen (siège de Huawei et capitale mondiale du high-tech) à la rencontre d'industriels chinois et français du domaine de l'IoT et de la smart city, ainsi qu'à à six mois d'accompagnement pour aborder le marché chinois. Un programme qu'ont suivi les lauréats de l'an dernier Aqua-Module et Milanamos et ceux des quatre autres années précédentes du concours.

La remise des prix a été l'occasion d'une grande fête d'été de la French Tech Côte d'Azur. Elle s'est déroulée jeudi dernier au Castel Plage et a réuni la communauté des startuppers azuréens de Nice mais également de Cannes, de Sophia et de Grasse. Les prix ont été remis à Philippe Leca (fondateur de onTracks et à Thomas Côte, fondateur de wever, par Linda Han, vice-présidente des affaires publiques d'Huawei et par Minggan Zhang, directeur général adjoint d'Huawei France en présence de Christian Estrosi, président de la Métropole Nice Côte d'Azur.

A rappeler que le thème de cette sixième édition était celui des "IoT au service de la Smart City". Mais au final, ce sont deux start-up branchées sur la mobilité qui ont été consacrées. Trois autres entreprises avaient été nominées et ont passé le grand oral devant le jury : France Labs, les Potageurs et Borobo.