Nice : pour déclencher le "Osez" avec les "Premières Sud"

Le réseau d'incubateurs régionaux "Les Premières Sud", qui a ouvert une antenne sur la Côte d'Azur, organise aujourd'hui lundi 3 juin de 11 à 14 heures une réunion d'information au CEEI de Nice (61-63 Avenue Simone Veil à Nice, salle Openloft au rez-de-chaussée) afin d’aller à la rencontre des créatrices d’entreprises et entrepreneurs. Ce sera l'occasion de présenter ses différents programmes d’accompagnement sur le territoire, avec un programme dédié à l’émergence de projet pour déclencher le "Osez!" Les "Premières" seront présentes de 11 à 14 heures et invitent les EntrepreneurEs et équipes mixtEs à passer "quand ils le veulent" sur ce créneau horaire.

Cette réunion d'information se veut un moment convivial pour :

Parler de son envie d’entreprendre ou de challengers son idée

Découvrir comment être accompagnée à sa création d’entreprise avec une forte valeur ajoutée

Découvrir comment développer son entreprise avec une formule Boost personnalisée à son rythme

Comment accélérer ses ventes et son chiffre d’affaires une fois créée

Pour les inscriptions, cliquez ici