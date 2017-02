Nice : première édition pour le salon de la nutrition

Des ateliers sur l'alimentation, la micronutrition, la diététique chinoise, des conférences sur la diététique, l'allergie alimentaire, le bio ou encore les sensations alimentaires, des consultations diététiques gratuites pour tout public ou pour sportifs : c'est ce qui est à l'affiche de la première édition azuréenne du salon de la nutrition à Nice. Il aura lieu le 24 mars de 10 à 20 heures à Nice dans les locaux de l’EDNH de Nice (Ecole de Diététique et de Nutrition Humaine), 4 avenue Paul Arène, établissement qui sera privatisé pour la journée.

Ce salon est organisé par les Bachelors en 3ème année de diététique et nutrition humaine et sportive. Seront réunis sur des stands et pour des conférences plus de 10 diététiciens diplômés incluant des diététiciens nutritionnistes sportifs ainsi que des professionnels de la santé et du bien-être. Entrée libre. Seule la restauration sera payante. Les bénéfices de la journée seront reversés à une oeuvre de bienfaisance, en partenariat avec le Rotaract Terr’Azur.