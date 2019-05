Nice : qui sera le French Tech Champion ?

Ce sera la soirée de clôture pour les six start-up en compétition pour le French Tech Champion, initiative nationale déclinée localement par l'association French Tech Côte d'Azur. Avencod, Gérer ma boîte, Teach on Mars, Net Solutions Partner, Adastra et IT.BRM, après 6 mois d’accélération (novembre 2018 à avril 2019), auront à présenter leurs résultats avec au moins un des objectifs suivants : avoir atteint une croissance du chiffre d’affaires d’au moins 20%; et/ou avoir réussi une levée de fonds auprès d’un fonds institutionnel. Un prix de 10.000 € de la Fondation Université Côte d’Azur sera remis à la startup lauréate.

Cette soirée de clôture se tiendra dans l'Open loft (RDC) du CEEI NCA, immeuble Premium à Nice Méridia, le 16 mai de 18h30 à 22 heures.