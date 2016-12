Nice reçoit le Trophée des Territoires Electromobiles

Un Trophée des Territoires Electromobiles, dans la catégorie "Villes de plus de 100 000 habitants", pour la Métropole Nice Côte d’Azur. Il a été décerné mardi par l’Avere-France, association nationale pour le développement de la mobilité électrique, et remis lors d'une cérémonie au Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en présence de la Ministre Ségolène Royal, de Bruno Lechevin, Président de l’ADEME, de l’Avere France, ses partenaires, des lauréats et des acteurs de la filière.

Le jury d’experts a récompensé la Métropole Nice Côte d’Azur pour son implication en faveur de l’écomobilité. Ont été notamment retenues la mise en en place d'un service d’autopartage de véhicules électriques à grande échelle, Autobleue, couplé à des prestations de rechargement privatif (l’agglomération compte au total 349 points de recharge public et porte l’ambition de porter ce chiffre à 540 à l’horizon 2020) et une flotte métropolitaine pour les personnels composée de véhicules peu polluants. Un engagement en faveur de l'écomobilité que Christian Estrosi, président de la Métropole, a déclaré vouloir poursuivre sur le transport collectif à travers la ligne de tramway Ouest-Est qui sera ouverte en 2018 et une évolution des services vers des solutions de mobilité électrique, connectées en temps réels.