Nice : rencontre EDHEC sur "l’agilité managériale dans la complexité"

"Comment l’agilité permet-elle de faire émerger de nouvelles pratiques managériales ?" C'est la question à laquelle va tenter de répondre le premier rendez-vous de la nouvelle édition des Rencontres Grands Témoins 2017 du Cycle Supérieur de Management de l’EDHEC Business School, lundi 20 mars, de 13h30 à 19 heures sur le Campus de Nice. Une nouvelle édition qui propose un bilan des pratiques expérimentées pour mobiliser les acteurs de l’entreprise et développer leur agilité à gérer la complexité dans l’incertitude.

Les organisations de travail sont aujourd’hui confrontées à trois évolutions majeures: une complexité des activités grandissante, un contexte général turbulent et incertain, le renforcement des tensions et des crises au sein des entreprises. Afin de développer les qualités nécessaires à leur survie et leur développement, certaines organisations dépassent les anciens paradigmes managériaux et proposent des innovations pertinentes.

Cette année, ces rencontres sont organisées en partenariat avec la Métropole de Nice Côte d’Azur. Les managers et dirigeants des secteurs public et privé débattront des clés de succès et des perspectives d’évolution de leurs organisations respectives. Face à la complexité ils témoigneront de leurs innovations managériales. Ce séminaire proposera des interventions d’experts, de dirigeants et l’organisation de débats sur le thème : "l’agilité managériale dans la complexité"

Programme

13H30 : Accueil

14h00 : Intervention de Jean-Michel Drevet, Préfet et Directeur Général des Services de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur

15h00 : Table ronde/Atelier "Forum ouvert" sur l’émergence de nouvelles pratiques managériales face à la complexité.

17h00 : Intervention de M. Patrick du CHE, Chef des Opérations de Vol chez AIRBUS.

18h00 : Remise des Diplômes de la Promotion 2016 du Cycle Supérieur de Management

19h00 : Cocktail